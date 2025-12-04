CIVITAVECCHIA – Entro un anno cambierà parte dello skyline di Civitavecchia. Tirreno Power, infatti, è in procinto di iniziare le operazioni di demolizione della sua ciminiera più alta, da 120 metri, quella del gruppo 4 recentemente smantellato. Un’operazione da circa 2 milioni di euro, che avrà una durata stimata di 300 giorni per un totale di oltre 13mila ore lavorative, e che rientra nel percorso di trasformazione avviato da tempo da Tirreno Power.

Percorso nel quale rientra anche la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici negli spazi occupati un tempo dall’ex parco serbatoi e dagli ex parcheggi, per un totale di circa 33mila mq. Un impianto, di circa 1,7 MW composto da 2492 moduli produrrà 3 GW h/annui di energia a disposizione della rete elettrica; l’altro, da 1 GW è dedicato alla Comunità energetica rinnovabile formata anche da piccole e medie imprese del territorio.

Il direttore del sito di Civitavecchia Matteo Calabria, sottolineando l’importanza del percorso intrapreso da Tirreno Power, ha lasciato quindi la parola all’ingegner Enrico Erulo direttore corporate affairs Tirreno Power che, affiancato dai due ingegneri responsabili dei progetti, ha illustrato nel dettaglio le novità per il sito.

Il primo intervento sarà fatto appunto sulla ciminiera del gruppo 4 della Centrale di Torrevaldaliga Sud: la struttura monocanna cilindrica, alta 120 metri e entrata in funzione nel settembre del 1970, rappresenta l'ultimo segmento del passato produttivo di Tirreno Power. Le operazioni – svolte dall’Ati formata da Armofer ed impresa Sacchetti – prevedono l'utilizzo di una piattaforma circolare mobile lungo l'intera altezza della struttura, una gru a torre e un escavatore robotizzato per le operazioni in sommità. Massima attenzione alla riduzione dell’impatto ambientale, con teloni, utilizzo di acqua e materiale demolito che verrà fatto cadere direttamente all’interno della ciminiera, per essere prelevato. La demolizione selettiva potrà consentire il recupero dei materiali: 2.500 tonnellate di calcestruzzo, 140 tonnellate di ferro, 800 tonnellate di materiale refrattario e 170 tonnellate di diatomite.

«La riconfigurazione del sito ha già liberato 52.000 metri quadrati di superficie industriale. Le aree dell'ex parco combustibili e degli ex parcheggi – hanno spiegato dalla società - ospitano ora due nuovi parchi fotovoltaici: il primo da 1,7 MW con 2.492 moduli, il secondo da 1 MW con 1.456 moduli. L'impianto fotovoltaico da 1 MW è dedicato alla Cer, comunità energetica rinnovabile che coinvolge imprese locali nella gestione condivisa dell'energia prodotta. Il modello replica l'esperienza già operativa presso la Centrale di Vado Ligure. La nuova Cer di Civitavecchia offre la massima potenza consentita per questo modello di produzione e consumo ed è dotata di pannelli con inseguitori solari capaci di incrementare significativamente la capacità di produzione dell’impianto allineando il pannello al miglior irraggiamento».

«La demolizione della ciminiera – ha sottolineato l’ingegner Erulo – segna fisicamente la fine di un'epoca industriale. L’avvio dei parchi fotovoltaici e la creazione di una produzione energetica condivisa con le imprese del territorio definisce un nuovo modello di produzione di energia. Un modello sostenibile, che porta vantaggi al tessuto economico locale, riduce l'impatto ambientale e crea valore economico».

Soddisfatto anche il sindaco Marco Piendibene, presente all’appuntamento di oggi in centrale. «Ho molto apprezzato la creazione della Cer, non era affatto scontato – ha spiegato -Tirreno Power ha voluto scegliere un percorso che porta ricadute positive su questo territorio, anche in termini sociali e ambientali oltre ai benefici economici per le imprese che vi partecipano. L’abbattimento del camino dei vecchi gruppi dismessi è anche questa una buona notizia. Va proprio nella direzione di un cambiamento dello skyline della città che è uno di punti del nostro programma come amministrazione comunale».