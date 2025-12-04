CIVITAVECCHIA – È andata a far visita al compagno detenuto nel carcere di Civitavecchia, ma l’incontro si è concluso con una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. A renderlo noto è stato l’Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria. Secondo la ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto martedì scorso. Il personale di polizia penitenziaria avrebbe sorpreso la coppia mentre aveva un rapporto di sesso orale nella sala colloqui, alla presenza di altri detenuti e visitatori, durante il normale orario delle visite. La donna è stata immediatamente allontanata e nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale: per l’accusa contestata rischia da quattro mesi fino a quattro anni e mezzo di reclusione.

L’Osapp ha spiegato che la relazione tra i due sarebbe nata circa un anno e mezzo fa, quando entrambi erano reclusi nello stesso istituto, seppur in sezioni diverse, ed è poi proseguita attraverso una intensa corrispondenza dopo la scarcerazione della donna, fino alla possibilità di incontrarsi nei colloqui. Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, sottolineando che l’episodio, sebbene interrotto nell’immediato dagli agenti presenti, mostra come alcuni detenuti percepiscano il carcere come un luogo dove «tutto è permesso». Una situazione che, secondo Beneduci, è conseguenza di una politica penitenziaria che privilegia la forma alla sostanza, a scapito della tutela del personale e del rispetto della legge.

Per il sindacato, l’accaduto evidenzia ancora una volta come, nonostante la carenza cronica di personale e le difficili condizioni operative, la polizia penitenziaria continui a garantire professionalità, sicurezza e rispetto delle regole.