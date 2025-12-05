Questa mattina Damiano Lestingi è stato uno dei grandi protagonisti della cerimonia dell’ascensione della fiamma olimpica per le Olimpiadi di Milano-Cortina, un evento suggestivo e di enorme valore simbolico trasmesso in diretta su Rai2. Lestingi, campione del nuoto italiano e oggi responsabile delle operazioni per il viaggio della fiamma olimpica, ha avuto l’onore di consegnare la torcia a due figure di assoluto rilievo: Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e attuale presidente della Fondazione Milano-Cortina, e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che hanno poi proceduto all’accensione ufficiale.

Per Lestingi è stata sicuramente una giornata carica di emozione: essere parte attiva di un momento così iconico è qualcosa che non capita spesso nemmeno a chi vive lo sport ad altissimo livello. Emozione anche per Civitavecchia, che grazie a lui ha avuto un ruolo in primo piano in una cerimonia seguita da tutta Italia, portando un po’ del suo orgoglio cittadino nel cuore della diretta nazionale.

E l’atmosfera non si ferma qui: domenica la fiamma olimpica arriverà anche nel centro di Civitavecchia, un appuntamento che promette di trasformarsi in una vera festa per la città, pronta ad accogliere un simbolo universale di pace e sportività. Un altro tassello di un percorso che, grazie a Lestingi, parla anche civitavecchiese.

@RIPRODUZIONE RISERVATA