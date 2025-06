Altra splendida notizia per la Futsal Academy. Prosegue il ciclo di riconferme in vista della prima storica avventura nel campionato di serie B. I rossoblu annunciano di aver trovato l’accordo con uno dei pezzi pregiati del gruppo, lo spagnolo Dario Lopez.

«Per continuare a giocare a Civitavecchia, è stata determinante la fiducia dei miei compagni e quella del mister. Dopo una stagione di sofferenza e festeggiamenti il mio primo pensiero era quello di restare uniti anche la prossima stagione. Obiettivi personali non li ho mai calcolati perche per me l’unico obiettivo è quello di far stare la squadra più in alto possibile. Ripensando alla scorsa stagione, il momento buio è stato non stare in campo per metà stagione a causa del mio infortunio e ringrazio pubblicamente la fiducia del mister che ha saputo aspettarmi; Il più esaltante è aver conquistato la serie B insieme ai miei compagni».

Quindi un altro tassello per la squadra allenata da Vincenzo Di Gabriele è stato aggiunto. Ora, però, sale sempre più l’attesa per sapere quali saranno i nomi che andranno a rinforzare ulteriormente la Futsal Academy. Con ogni probabilità, gli annunci in entrata ci saranno a partire dal 1° luglio, data dalla quale sarà possibile firmare per i nuovi tesseramenti.

