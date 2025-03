Non si ferma la valanga Snipers TecnoAlt che nel campionato di serie C ottengono altre due nette vittorie per 8-1 al sabato sera in casa dei Mammuth Roma e per 21-1 alla domenica mattina al PalaMercuri contro il Kemarin.

Vittoria anche per la seconda squadra senior, gli Snipers VR3, che sempre domenica e sempre al PalaMercuri sconfiggono anche loro il Kemarin, per 4-3.

«Sappiamo benissimo che la fase regolare per noi ha poco significato agonistico - afferma il presidente/allenatore Valentini - ed infatti la stiamo terminando con solo larghissime vittorie. Mi piace però il carattere e la disciplina con cui i ragazzi stanno affrontando questi mesi, consapevoli che sarà al rush finale che ci dovremo giocare il tutto per tutto contro squadre ben più attrezzate».

Molto più equilibrata la gara dei VR3, che sono riusciti comunque a spuntarla: «La crescita dei giovanissimi è esponenziale - afferma Valentini - e questo campionato è molto utile per i nostri under 16 che stanno prendendo confidenza con il mondo senior. Il fatto che il girone di ritorno stia avendo risultati molto più soddisfacenti del girone d'andata è il segnale della crescita dei nostri giovanissimi».

Snipers TecnoAlt: Eugenia Pompanin, Ruggero e Bernardo Meconi, Daniele e Davide Ceccotti, Francesco Taglioni, Emanuele Scotti, Manuel Fabrizi, Gianmarco Novelli, Michelangelo Tranquilli, Marco Stefani, Luca Tranquilli, Alessio Galli, Nicolò Esposito. Allenatore: Riccardo Valentini.

Snipers VR3: Giulia Mollica, Francesca Borgi, Samuele D'Angelo, Mattia Padovan, Davide Trotta, Giampiero Lucantoni, Leonardo Pistola, Marco Garbetta, Luis Tuduran, Manuel Carannante, Leandro Galioto, Desirè Capodimonte, Ailen Acevedo. Allenatrice: Martina Gavazzi.

