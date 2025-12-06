CIVITAVECCHIA – «Questa mattina un cittadino extracomunitario ha creato momenti di forte tensione nei pressi della posta di Largo Monsignor D’Ardia, spaccando oggetti e insultando chiunque transitasse. A evitare il peggio sono stati alcuni militari del COMVIE e del Reggimento di Monte Romano, presenti sul posto per caso e prontamente chiamati ad intervenire dal personale della Posta. Tra loro anche il nostro vice-coordinatore Luca Palombi».

Lo dice Forza Italia Civitavecchia in una nota a seguito dei fatti di questa mattina. «Come Forza Italia – proseguono gli azzurri – denunciamo da tempo la situazione di degrado e insicurezza dell’area: Largo Monsignor D’Ardia è un punto sensibile della città e oggi, ancora una volta, lo abbiamo visto diventare teatro di episodi inaccettabili. Ringraziamo i militari per il sangue freddo e la professionalità dimostrata, ma ribadiamo che la sicurezza non può essere affidata al caso. Servono controlli costanti, una presenza stabile delle forze dell’ordine e un intervento immediato dell’amministrazione per restituire tranquillità ai cittadini. Forza Italia Civitavecchia – concludono – continuerà a vigilare e a chiedere misure concrete, senza abbassare la guardia».

