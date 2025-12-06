TARQUINIA - In Italia 63 i giorni di viaggio, 60 le città di tappa, oltre 300 in totale i comuni coinvolti e 12mila i chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il viaggio è iniziato il 26 novembre scorso da Olimpia, con l’accensione del ‘sacro fuoco’ che dopo aver attraversato la Grecia è arrivato a Roma il 4 dicembre iniziando il suo percorso, della durata di due mesi, verso Milano dove, allo stadio di San Siro, il 6 febbraio 2026 si svolgerà la cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La partenza lungo le strade del Lazio c’è stata oggi, 6 dicembre nella capitale, all’interno dello Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea.

Domenica 7 dicembre, in occasione della seconda tappa, la Fiamma Olimpica arriverà a Tarquinia per essere una delle più importanti antiche città etrusche con le sue Tombe della Necropoli dei Monterozzi patrimonio dell’umanità Unesco.

Il transito interesserà parte della strada provinciale Porto Clementino, via le Rose, via Giuseppe Volpini, Barriera San Giusto, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Giacomo Matteotti, via di Porta Tarquinia e via Ripagretta dove il corteo si concluderà nella Necropoli Etrusca per poi ripartire alla volta di Viterbo.

Ciascuno dei tedofori percorrerà un tratto di circa 300 metri e tra di essi ci sarà anche Erika Biagioni dell’associazione umanitaria Semi di pace di Tarquinia.

Il passaggio della torcia Olimpica a Tarquinia sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Ermes Wifi soluzioni internet di Giancarlo Milioni in collaborazione con la rivista telematica Oltrepensiero a partire dalle ore 16,30 su https://www.youtube.com/live/0xrkin3KVoM

