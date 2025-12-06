Sono stati giorni ma soprattutto ore di trepidazione a Civitavecchia e finalmente l’attesa è terminata. La città, inorgoglita, si prepara ad accogliere una luce stavolta differente da tutte le altre. Una luce accecante, accecante di valori e sentimento d’identità. Quella della Fiamma Olimpica, atterrata giovedì in Italia e ieri al Quirinale e domani a Civitavecchia. Una città che in un certo senso aveva già assaggiato la fiamma attraverso le mani di uno dei figli sportivi più illustri, quel Damiano Lestingi che colonna portante della spedizione azzurra ad Atene consegnava la fiaccola al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

Domani, però, quella Fiamma l’ammirerà da vicino, la città. Dalle 14.40 parte il viaggio da piazza Verdi, dove già dalle ore 14 a bambini e studenti saranno distribuiti palloncini che seguiranno il percorso; culmine alle 15 con l’accensione a Largo Plebiscito, centro nevralgico e polo tra Porto e Traiano; quindi Fiamma e cerimonia che salirà, passando per centro storico come Corso Marconi e Porta Livorno, per culminare il suo percorso al Tribunale.

L’ex tritone civitavecchiese Damiano Lestingi, 36 anni, venerdì al Quirinale ha consegnato la Fiamma Olimpica al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

L’Amministrazione Comunale ha avuto anche l’onore di poter indicare un proprio tedoforo per il passaggio della Fiamma, e la scelta è ricaduta su Giancarlo Peris, ultimo tedoforo di Roma 1960 e cittadino di Civitavecchia, simbolo della tradizione sportiva locale e della continuità tra passato e presente.

L’ex mezzofondista civitavecchiese Giancarlo Peris, 84 anni

«Un grande onore accogliere la Fiamma Olimpica - spiega il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene - viviamo insieme un pomeriggio che porterà lo spirito olimpico nel cuore della città. Un’occasione irripetibile per far sentire l’energia di Civitavecchia al mondo intero».

