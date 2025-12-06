S. MARINELLA – La Perla del Tirreno conquista la vetta della graduatoria regionale con il massimo punteggio per ottenere fondi per la copertura della tribuna del campo di calcio. La notizia la diffonde l’ex sindaco Pietro Tidei che si dice soddisfatto per quanto ha fatto la sua amministrazione in merito ai sovvenzionamenti della Regione per realizzare opere pubbliche. “Ho appena ricevuto la comunicazione ufficiale dalla Regione Lazio – dice l’avvocato Tidei - è stato assegnato al Comune di Santa Marinella un finanziamento di 500mila euro destinato alla riqualificazione e alla realizzazione della copertura della tribuna dello Stadio Comunale "Ivano Fronti" e al suo efficientamento energetico. Un successo straordinario per Santa Marinella, primo Comune su oltre 100 partecipanti, ad aver conseguito il punteggio massimo, posizionandosi al vertice della graduatoria. Nonostante l'amministrazione non sia più in carica continua a portar risultati per la città, segno manifesto della bontà dell'operato e dei nostri progetti, fatti concreti e realtà, a dispetto di altri che questa città l'hanno soltanto depravata. Continuiamo a tenere a cuore le sorti della città, anche fronte sport, questo finanziamento va ad aggiungersi agli altri ottenuti, agli investimenti realizzati. Anche il campo da calcio, grazie a noi, sarà infatti gioiellino che ben presto vanterà altresì tribune coperte. Anche dall'esterno continueremo a seguire la città, soprattutto a portar risultati, ricostruirla e renderla sempre più Perla del Tirreno, con fatti, interventi e finanziamenti concreti”. “Oggi, l'amministrazione uscente ha raggiunto un altro obiettivo nello sport e nella pratica sportiva – dice la lista civica Cittadini al Centro - il progetto per una tribuna coperta e accessibile è risultato primo su cento comuni, aggiudicandosi un contributo da mezzo milione di euro, il quale va ad aggiungersi all'altro mezzo milione per la riqualificazione del porto pescherecci».

