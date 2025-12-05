CIVITAVECCHIA – Da diversi giorni piazza Calamatta era teatro di disagi segnalati dai residenti, che più volte avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.

Nei giorni scorsi una pattuglia della Polizia è intervenuta identificando un giovane di origine nigeriana che solitamente staziona nella zona.

L’uomo, senza fissa dimora, appariva in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol e avrebbe manifestato comportamenti molesti.

Gli agenti del commissariato di viale della Vittoria lo hanno quindi accompagnato negli uffici per effettuare i consueti accertamenti. Una volta all’interno della struttura, però, la situazione è improvvisamente degenerata: il giovane ha perso il controllo, scagliandosi contro gli agenti presenti e danneggiando arredi e materiali.

Ne è nata una colluttazione durante la quale alcuni poliziotti sono rimasti feriti. Solo dopo diversi minuti e con non poca difficoltà gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Le condizioni degli agenti feriti non desterebbero particolare preoccupazione.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.