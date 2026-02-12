C’era la sensazione che potesse farcela ancora e Francesca Lollobrigida ci regala un altro oro nella 5000 metri di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Sì, è il giorno di Federica Brignone e della sua splendida vittoria negli sci dopo il calvario durato un anno per riprendersi dall’infortunio, ma è anche quello della ladispolana 35enne che davanti ha ancora due gare in questa Olimpiade di Milano-Cortina e sognare ancora è lecito. In batteria, l’ultima della prova, con la ceca Sablikova parte fortissima l’azzurra, anche più dell’olandese Conijn che aveva fatto registrare il migliore tempo e che era certa del podio alla partenza di Lollo.

Tutte si inchinano ancora allo strapotere di Francesca che ai nastri di partenza comunque si era presentata da campionessa del mondo ad Hamar, in Norvegia. Solo l’olandese le ha tenuto testa, ma alla fine a spuntarla, nella lunga distanza è stata ancora l’azzurra dell’Aeronautica Militare diventata ora l’atleta più medagliata nella storia italiana dello Speed skating.

A Ladispoli tutti incollati alla tv per l’ennesima impresa della mamma campionessa. Sono rimasti anche il piccolo Tommaso e il papà e marito di Francesca, Matteo Angeletti che hanno fatto il tifo da casa. «Strepitosa, ho finito gli aggettivi – commenta a caldo – non sappiamo più come definire questa doppia impresa. È partita forte ed è un ghiaccio che non perdona, non riesce a gestirsi a volte, ho avuto paura ma ce l’ha fatta. Ora torneremo su per seguirla il 19».

«L’ha rifatto ancora, è incredibile – è il commento a caldo del sindaco, Alessandro Grando – ogni volta è un’emozione diversa. Grande Francesca, ci sono altre prove davanti, siamo orgogliosi di questa atleta che non ha confini e ci rappresenta nella competizione più importante del mondo».

Le bacheche social infiammate da commenti ed elogi rivolti a questo fenomeno che non doveva nemmeno esserci a Milano per via dei guai fisici che l’avevano tormentata nel mese di ottobre. A testa bassa si è rimessa a lavorare e crederci fino a sabato scorso e alla seconda medaglia in pista trovando forza nella famiglia, nel figlio Tommaso di due anni e mezzo del marito Matteo Angeletti stavolta rimasti qui a Ladispoli ma pronti a tornare su dalla campionessa perché ora Lollobrigida avrà una settimana di tempo circa per andare a caccia di medaglie.

Il 20 febbraio la 1.500 e il giorno dopo la mass start. Su a Milano-Cortina anche il consigliere comunale e delegato ai Rapporti con le Federazioni sportive. «La nostra Francesca continua a meravigliare – è il pensiero live di Stefano Fierli – che gara e che talento. Ladispoli è con lei che porta in giro per il mondo i nostri colori. E davanti ha ancora altre gare per poter conquistare altre medaglie».

