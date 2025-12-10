Una vittoria ed una sconfitta all'esordio stagionale nel campionato di serie A femminile di hockey in line per le Sniperine CRT.

Le ragazze di capitan Novelli hanno subito una sconfitta all'esordio contro I Scomed Bomporto, per 5-3, ma hanno vinto la seconda gara del raggruppamento contro le padrone di casa del Ferrara Warriors, per 3-0.

«Uno degli obiettivi stagionali è quello di inserire gradualmente in prima squadra le tante giovani del nostro vivaio - spiega il presidente Valentini - e la regular season è l'occasione giusta per farlo. Non a caso hanno giocato stabilmente come titolari la portiera Borgi (2008), e le giocatrici Capodimonte (2009), Giancola (2011) e De Meo (2011). Il gruppo storico è semplicemente fantastico ma con il crescere gli impegni lavorativi ed altro rendono inevitabilmente più difficile lo sport agonistico, specie con trasferte lunghe e complicate come le nostre. Il ricambio generazionale va pianificato per tempo e con gradualità e le partite di domenica sono un primo tassello in questa direzione.

Devo fare i complimenti a tutte le ragazze, senior e junior: dopo uno shock iniziale (parziale di 4-0 per Bomporto, ridotto poi a 4-3 prima del 5-3 finale, ndr) si sono riprese, abituandosi ben presto ai ritmi delle grandi e dimostrando di poter competere con tutti, anche con tante giovani in campo. Sono certo che sarà una stagione in crescendo e che ci giocheremo le nostre carte ai play off».

Le presenti: Francesca Borgi, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Laura Giannini, Ludovica Giancola, Gloria Padovan, Chiara De Meo, Letizia Barocci, Desirè Capodimonte. Allenatrice: Martina Gavazzi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA