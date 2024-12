La stagione agonistica ha preso il via con un colpo di fulmine per la Debby Roller Team al Campionato Italiano Indoor 2024, ospitato nel suggestivo Pattinodromo comunale "Ex Gesuiti" di Pescara dal 16 al 18 febbraio.

Nell'atmosfera carica di adrenalina e competizione delle categorie Allievi, Juniores e Seniores, la squadra ha brillato sotto i riflettori della Federazione Italiana Sport Rotellistici, regalando al pubblico spettacoli mozzafiato e risultati da incorniciare.

La vera regina di questo evento è stata senza dubbio Elisa Folli, il cui nome ha risuonato nel pattinodromo con impeto e prestigio.

Al suo primo anno nella categoria Juniores femminile (17-18 anni), Folli ha incantato il pubblico conquistando due titoli italiani: nei 5000 metri a Punti e nella sorprendente 1000 metri Sprint.

La sua forma fisica e la sua concentrazione da campionessa hanno spazzato via ogni dubbio, anche di fronte ad avversarie di calibro mondiale.

Tra gli Allievi maschili (15-16 anni), Simone Piccoli ha catturato l'attenzione con la sua 11^ posizione nei 3000 metri a Punti, anche se gli obiettivi futuri promettono prestazioni ancora più brillanti.

Eleonora Bocchini, al suo primo anno nella categoria Juniores femminile, ha stupito tutti con la sua 15^ posizione nei 5000 metri, segnando il suo miglior risultato ai Campionati Italiani.

Dopo un lungo stop, Davide Gentili è tornato alla ribalta nella categoria Juniores maschile, aggiudicandosi la 19^ posizione nella 1000 metri Sprint.

Anche se le Allieve hanno lottato al di sotto delle loro aspettative, la squadra americana femminile ha raggiunto la finale, conquistando un onorevole 6° posto.

Il bilancio finale del Campionato ha portato grande soddisfazione ai tecnici Valentina Manca e Andrea Farris. Nonostante alcune sfide fisiche, la squadra ha conquistato due ori e si è posizionata al 14° posto nella classifica per società su 85 partecipanti. Un risultato che riafferma la posizione di spicco della Debby Roller Team nel panorama nazionale del pattinaggio.

Ora, gli occhi sono puntati sui prossimi impegni che attendono gli atleti della Debby: il Campionato Italiano Indoor per le categorie Ragazzi 12 e Ragazzi (13-14 anni), previsto sempre a Pescara dal 23 al 25 Febbraio. La strada per la gloria è appena iniziata, e la Debby Roller Team è pronta a continuare a stupire e a far vibrare gli appassionati di questo sport con il loro talento e la loro determinazione senza pari.

