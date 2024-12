Un venerdì di sport e solidarietà per il Basket Pegaso Tarquinia. La società cestistica etrusca vedrà scendere in campo domani pomeriggio alle ore 19 al palazzetto dello sport “Angelo Jacopucci”, gli Under 13 di coach Anselmo Ranucci contro il Blu Star Viterbo e alle ore 21 Dimore Immobiliare Pegaso Tarquinia contro la formazione romana della Valsugana. Gli Under 13, dopo una stagione esaltante con dodici vittorie su dodici incontri giocati, affronteranno una selezione forte e ben allenata. La prima squadra di coach Alessandro Marra dovrebbe recuperare tutti gli infortunati, per dare seguito alla bella vittoria di alcune settimane fa con la prima in classifica.

«Durante la partita delle 21 - fanno sapere dal Basket Pegaso Tarquinia - è prevista l’estrazione del biglietto che farà vincere un grande uovo di Pasqua con l’effige del cavallo alato Pegaso. I fondi raccolti con la vendita dei biglietti hanno permesso l’acquisto di un biliardino per i bambini del minibasket da tenere in sede. Un ringraziamento va a Lucia, Monica, Valeria, Pamela, Tamara, Chiara, Fabiana, Caterina, Simona, Mauro, Eleonora, Daniela, Anna Claudia e Gianluigi per essersi messi a disposizione per questa iniziativa solidale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA