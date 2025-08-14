Il Basket Ladispoli ufficializza un tassello importante del roster che affronterà la stagione 2025/2026 nel campionato di Divisione Regionale 1: si tratta di Francesco Scarnati, ala classe 2001, reduce da un’ottima esperienza in Serie C con la maglia del Basket Roma.

Cresciuto sotto la guida di Roberto Castellano, Scarnati proviene da una famiglia con una forte tradizione cestistica. Il padre Roberto Scarnati è stato uno dei protagonisti dell’Halley di Sergio Saccares, mentre lo zio Paolo Scarnati ha calcato i parquet della Serie A, lasciando tracce importanti, tra cui una storica gara da 35 punti contro la Scavolini Pesaro con la maglia di Torino.

«L’entusiasmo con cui Francesco ha voluto essere parte del nostro gruppo è stato determinante quanto il suo assoluto valore tecnico – ha dichiarato coach Fabrizio Fabbri –. Ci garantirà pericolosità sul perimetro e dinamicità. Benvenuto tra noi».

Parole di soddisfazione anche da parte del nuovo innesto rossoblù:

«Ringrazio il presidente Albano e lo staff tecnico per la fiducia. Entrare in un gruppo formato da giocatori di assoluto livello è uno stimolo importante. Voglio dare il massimo per contribuire al miglior risultato possibile. Sono convinto che ci divertiremo».

Nel frattempo, è stato definito anche il quadro dello staff tecnico: accanto a coach Fabbri, lavoreranno Paolo Leo e Leonardo Ludovisi nel ruolo di assistenti.

Il Basket Ladispoli si prepara dunque ad affrontare la nuova stagione con grande entusiasmo e un gruppo motivato, pronto a far sognare i tifosi.

