Il giorno del derby da playoff è arrivato. Si sfideranno Santa Marinella e Ladispoli in 90 minuti che significano tantisismo per la lotta al terzo posto.

QUI SANTA MARINELLA. Per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione, il Santa Marinella ospita oggi alle 11 allo stadio Ivano Fronti, l’Academy, in un match che si annuncia ad alta tensione sportiva. I padroni di casa, dopo la sconfitta di domenica scorsa a Tolfa, cercano il riscatto, soprattutto per riprendersi il quarto posto che hanno dovuto lasciare al Real Campagnano e allo stesso Ladispoli. Gli avversari odierni, infatti hanno un solo punto di vantaggio, mentre i romani ne hanno due. Dunque, conquistare i tre punti, significherebbe attaccare la quarta piazza, visto che il Campagnano è impegnato in trasferta con il Grifone Calcio. «È un derby molto sentito – dice mister Fracassa - e molto importante per noi. È anche l'occasione per mettere da parte la brutta sconfitta di Tolfa. Una sconfitta che ci ha fatto male, non lo neghiamo. Una sconfitta inaspettata perché stavamo attraversando un’ottima condizione e purtroppo un evento ha cambiato l'inerzia della gara, quindi con il Ladispoli dobbiamo essere più bravi nel caso dovessimo trovarci nelle stesse situazioni e cercare di rimettere subito le cose a posto. Giochiamo contro una squadra che sta in salute, ha un punto di vantaggio rispetto a noi e dunque è una squadra da battere. Abbiamo l’assenza di Cerroni che è squalificato ma il suo posto verrà preso da Astorelli che partirà dal primo minuto insieme a Tabarini, entrambi avranno l'occasione per rilanciare questo Santa Marinella. La squadra sta bene a centrocampo, ed ho l'imbarazzo della scelta, visto che rientrano tutti gli effettivi. Caforio torna dopo un turno di squalifica e quindi sarà in campo dall’inizio per cui avremo delle rotazioni importanti anche in corso gara, abbiamo le carte sia per cambiare la partita in un senso o nell'altro. Diciamo che per noi è un'occasione grossa da non farci sfuggire. Un'occasione per cercare di ottenere quel famoso posto ai playoff dove tutti noi vogliamo fortemente, così come i nostri tifosi e la società e non c'è miglior occasione come quella con il Ladispoli».

QUI LADISPOLI. Sull’altra sponda i rossoblù provengono da 10 risultati utili e 3 vittore di fila e di certo non vogliono più fermarsi. In più vogliono riscattare la gara d’andata finita 4-0 all’Angelo Sale per i santamarinellesi. Non ci saranno due titolari, ovvero il bomber Edoardo Modesti, espulso domenica nell’esultanza finale per essersi tolto la maglia (era già ammonito) ma anche Damiano Fortuna, fermato dal giudice sportivo per somma di gialli. Insomma, mister Quintiliano Mastrodonato dovrà studiare un nuovo assetto per fermare una squadra che ha voglia di riscatto dopo il 2-0 incassato con il Tolfa. «Le sensazioni in vista del derby sono buone – afferma l’attaccante Rodio -, sappiamo che sono un’ottima squadra, hanno una loro identità, ma abbiamo preparato bene la partita per cercare di contrastare i loro punti forti. Il periodo è sicuramente buono visto l’andamento, ma ogni domenica vogliamo consolidarlo sempre di più aggiungendo risultati utili, e nel derby ovviamente l’obiettivo sarà ancora una volta lo stesso. Vincere aiuta a vincere, e soprattutto per come è finita la partita di andata abbiamo sicuramente qualche motivazione in più per prenderci la nostra rivincita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA