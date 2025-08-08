Ancora una volta Futsal Academy-Villaspeciosa. Dal ritorno degli spareggi nazionali di serie C1 alla prima giornata del nuovo campionato di serie B. Questo quanto previsto dalla diramazione dei calendari dalla Divisione Calcio a 5. Il primo match si giocherà il prossimo 11 ottobre. Ma dove? Ancora nessuna risposta dal Comune, i rossoblù vorrebbero giocare al PalaSport Insolera-Tamagnini, ma se non ci saranno novità si trasferiranno, quasi sicuramente, al Pala De Angelis di Santa Marinella. Intanto, però, il club del presidente De Fazi ha indicato come campo di Civitavecchia, con gare interne il sabato alle 16.

Prima trasferta il 18 ottobre a Roma contro La Pisana. L’ultima giornata di regular season è stata calendarizzata per il 27 marzo sul campo della Roma 1927. Le squadre nel girone sono diventate 12 e non più 11, per via del ripescaggio in extremis della Roma Calcio a 5.

Ci sono stati anche i sorteggi della Coppa Divisione. Abbinamento durissimo per la Futsal Academy, che affronterà i viterbesi dell’Active Network, lo scorso anno a centro classifica in serie A1.

@RIPRODUZIONE RISERVATA