Il "Comandante", alias Manuele Parroccini, passa alla Supernova Fiumicino, nel campionato di serie D. L'ex guardia cerite, infatti, sceglie un club che punta a vincere il campionato. 37 anni, da anni sulla breccia del basket del litorale, dove ha ottenuto degli importanti risultati personali. Parroccini, che tra l'altro ricopre la figura di assessore allo sport a Cerveteri , è carico di motivazioni.

«Non vedo l'ora di cominciare, sono contento della scelta, l'ho fatta in sintonia alla mia figlia, ho una moglie e due figli stupendo che mi seguono anche quando gioco in orario serale, lontano da Cerveteri. Vorrei dare molto, mi metterò a disposizione per la squadra, spero di essere utile ai giovani. Che dire - continua Parroccini -. sono entusiasta, grazie alla società che mi ha scelto. Punteremo a fare un campionato da vertice, aspetteremo le squadre che comporranno il girone. Prometto impegno e sacrificio. Non sono una persona che si arrende alle sconfitte, anzi sa rialzarsi subito».

