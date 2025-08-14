CIVITAVECCHIA – Nottata di lavoro intenso per i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, chiamati intorno alle 23.15 di ieri a intervenire all’interno del porto per un incendio. Le fiamme hanno interessato un ingente quantitativo di rifiuti stoccati dalla ditta Seport.

All’arrivo sul posto, i pompieri si sono trovati di fronte a un rogo ormai generalizzato che aveva già avvolto due container aperti e il rimorchio di un autoarticolato. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Immediatamente è partita l’opera di spegnimento, con particolare attenzione allo smassamento dei rifiuti pressati per accelerare le operazioni. Determinante si è rivelato anche il supporto dell’autobotte AB17, che ha consentito di contenere il fronte delle fiamme e di evitare il coinvolgimento della motrice e del resto del materiale depositato nell’area.

Grazie alla tempestività dell’intervento, l’incendio è stato circoscritto e messo in sicurezza senza che si registrassero feriti.

