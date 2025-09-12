La trattativa è andata in porto e il Ladispoli Women ha chiuso un colpo top. Ha firmato Silvia Iannetti, centrocampista di 28 anni con più di 150 presenze tra Serie B e C. Originaria di Tarquinia, vanta più di 150 presenze tra serie B e serie C. Ha mosso i primi passi nel Dlf Civitavecchia e nel Civitavecchia femminile passando alla Lazi nel 2011 dove ci è rimasta per 4 anni. Nella stagione 2015-2016 si è trasferita in Sicilia gioca al Catania e l’anno dopo in Sardegna militando con la Torres fino al 2020.

Poi a seguire Pontedera, Lucchese e il rientro in terra sarda con Oristano-Sassari prima delle ultime apparizioni divise tra Ravenna e Chieti.

Con il Ladispoli femminile anche Camilla Isopi presentata sulla pagina ufficiale del club. Anche lei centrocampista (2003) ha iniziato con l’Aniene trasferendosi nel 2016 alla Roma Calcio. Dal 2018 alla Ss Lazio dove nel 2020 ha partecipato al campionato nazionale Under 17. Nel 2021 il ritorno alla Roma, poi in Eccellenza nella passata stagione con la Tivoli con cui ha raggiunto le finali playoff e la Coppa Italia. Dal centrocampo alla difesa perché Perigli avrà a disposizione anche Aurora Proietto (2008).

Ha avviato la sua esperienza calcistica da giovanissima a Chicago negli Stati Uniti per poi tornare in Italia dove a 12 anni ha giocato nella Simplicitas per 3 anni prima del passaggio alla Romulea femminile, dove, nella passata stagione, è stata capitano della Under 17. Intanto, in attesa dei sorteggi di campionato e coppa, domenica si svolgerà il triangolare tra il Ladispoli, la Lazio Primavera e la Jem’S Soccer Academy di Max Tonetto e Simone Perrotta. Calcio di inizio al Sale a partire dalle 16.30.

