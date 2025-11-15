La Nautilus Civitavecchia cede nettamente alla Sis Roma nel match di Serie A1 femminile giocato al centro federale di Viterbo, chiudendo 22-5 una partita sempre nelle mani delle romane. Un risultato pesante, che però non deve oscurare la determinazione mostrata dalle verdazzurre di Daniele Lisi, capaci di resistere con carattere nei primi minuti di gioco e di dimostrare che, nonostante la differenza tecnica e fisica, la squadra può lottare fino all’ultimo pallone.

L’inizio del match aveva fatto ben sperare. La Nautilus riesce a tenere il passo delle avversarie, chiudendo il primo tempo sul 2-3 grazie a buone azioni e una difesa attenta. Tuttavia, tra la fine del primo e l’inizio del secondo tempo, la Sis Roma mette a segno il primo break decisivo: un devastante 8-0 che cambia completamente l’inerzia della gara. La squadra romana dimostra tutta la sua esperienza e la sua forza, prendendo fiducia e imponendo ritmi difficili da reggere per le civitavecchiesi.

Nonostante la difficoltà, la Nautilus non si arrende e continua a lottare su ogni pallone, cercando di costruire gioco e trovare spazi tra le maglie delle avversarie. Nel terzo e quarto tempo arriva però il secondo break, ancora più pesante: un 10-0 che sigilla definitivamente il risultato. I parziali dei tempi alla fine raccontano la storia della partita: 2-3, 1-7, 1-6, 1-6, una netta dimostrazione della superiorità della Sis Roma, ma anche della volontà della Nautilus di non mollare mai.

Tra le poche note positive spicca la tripletta di Scifoni, centroboa in grande crescita che sta iniziando a farsi apprezzare per le sue beduine precise e incisive sotto porta. In gol anche Lombella su rigore, che ha dimostrato freddezza e sicurezza, e Puppi, abile a finalizzare un’azione ben costruita dalla squadra. Questi segnali positivi sono importanti per il prosieguo della stagione, mostrando come la Nautilus possa contare su alcune giocatrici in grado di fare la differenza anche nei momenti più complicati.

Dopo questa sconfitta, la Nautilus avrà una giornata di sosta prima di affrontare due scontri diretti fondamentali per la salvezza: a Genova contro Locatelli e poi in casa contro Bogliasco. Due partite che saranno decisive per la corsa alla permanenza in Serie A1 e nelle quali la squadra dovrà essere pronta a mettere in campo tutte le energie, sfruttando al massimo ogni occasione.

Intanto, la squadra deve fare i conti con la partenza dell’americana Madison Martinez, tornata nel suo Paese dopo un’esperienza in città decisamente incolore. La sua assenza apre interrogativi sul mercato: la società verdazzurra dovrà decidere se intervenire per rinforzare il roster e come farlo, con l’obiettivo di dare maggiore equilibrio e supporto alla squadra per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Nonostante il risultato pesante subito contro la Sis Roma, la Nautilus può guardare avanti con fiducia. Le prestazioni di diverse giocatrici, dimostrano che ci sono margini di crescita e che la squadra, se saprà imparare dai momenti difficili e capitalizzare le proprie qualità, può ancora lottare con determinazione per raggiungere l’obiettivo stagionale. La salvezza passa anche da questo: dalla capacità di rialzarsi dopo una sconfitta, di affrontare le sfide dirette con concentrazione e di trovare nelle proprie giocatrici di punta la spinta giusta per affrontare ogni partita come se fosse la chiave di volta per riemergere. Ma di sicuro bisogna sbagliare meno rigori: con i due falliti contro la Sis Roma, sono diventati ben quattro nel giro di soli due incontri.

