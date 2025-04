Domani, domenica 6 aprile, torna il Vivicittà: a Civitavecchia ecco l’11^ edizione del Memorial “Leda Gallinari” in ambito femminile e del 7° Memorial “Francesco De Fazi” in ambito maschile. La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 39 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente domani mattina alle ore 9.30 e il “via” verrà dato in diretta, come tradizione, dai microfoni di Radio 1 Rai.

Si correrà tutti simultaneamente e per il percorso di 10 chilometri è prevista la classifica unica compensata tra tutti i partecipanti, sulla base dei coefficienti di compensazione tra i vari profili altimetrici dei percorsi, elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni.

IL PRESIDENTE NAZIONALE UISP TIZIANO PESCE. «Vivicittà è una sorta di staffetta, un testimone che passa di mano in mano, che tocca tante città e situazioni diverse - spiega Tiziano Pesce - Vivicittà è messaggera di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale. Questo è il valore sociale dello sport al quale intendiamo dare significato. Vivicittà è un’unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C’è il percorso competitivo di 10 km ma anche la passeggiata ludico motoria di 3 km, con famiglie e scolaresche che animeranno il centro cittadino. Correre Vivicittà significa scegliere l’ambiente».

IL PERCORSO. A Civitavecchia partenza e arrivo saranno a Piazza della Vita, in un percorso completamente rinnovato che prevede un bassissimo impatto sulla circolazione stradale e, al tempo stesso, permetterà a tutti i partecipanti di cimentarsi in un Vivicittà completamente privo di automobili lungo l’itinerario. Nella corsa competitiva è previsto un boom di partecipanti, con atlete ed atleti di altissimo livello, tutti pronti a dare battaglia alla portacolori della Tirreno Atletica Silvia Nasso, specialista della gara cittadina. Per le iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede Uisp allo 0766501940 o in alternativa domani mattina dalle ore 7.30 presso Piazza della Vita negli spazi dedicati.

COME CAMBIA LA VIABILITÀ. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, gli utenti domani sono invitati a non lasciare i veicoli in sosta dalle ore 7 fino alle ore 10.30 in Calata Principe Tommaso, entrambi i lati; Piazza Calamatta, lato mare tra calata Principe Tommaso e il cancello pedonale di accesso all’antica Rocca; Viale della Vittoria, lato mare tra via Stegher e via De Mattias; dalle ore 7 fino alle ore 12.30 in Viale Garibaldi, entrambi i lati del tratto compreso tra largo M. Molinari e largo Galli (esclusi i parcheggi nell’area a monte sita tra via Santa Fermina e via G. Bruno).

“Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale - fa sapere l’amministrazione comunale - che i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S. dalle ore 8.30 e fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza. Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione”.

