CIVITAVECCHIA – Dalle ore 16.45 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono impegnati nello spegnimento di un fronte di fuoco di sterpaglie in zona via Angelo Molinari. Arrivati velocemente sul posto hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento con l'equipaggio della 17A e autobotte AB17. Grande paura per gli avventori della spiaggia adiacente allo stabilimento Molinari, che vedendo la grande colonna di fumo nero sono accorsi in massa su strada. La velocità di esecuzione da parte degli uomini della Bonifazi ha evitato che le fiamme si propagassero ai capannoni delle attività commerciali site nelle immediate vicinanze. Le cause sono in corso di accertamento. Non si sono registrati feriti.