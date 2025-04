Siamo ormai pronti per il Triathlon di Sabaudia: 200 atleti sono pronti a sfidarsi tra di loro. Sono 32 agguerritissime donne pronte a sfidarsi. E a dimostrazione di quanto il triathlon sia uno sport assolutamente inclusivo, avremo anche il paratriathlon, atleti con diabete ed atleti che hanno affrontato la cura chemioterapica. Questo è il bello della triplice disciplina. Sarà una due giorni all'insegna dello sport, del wellness e della sicurezza stradale, come da prassi per l’associazione sportiva Guida Sicura.

«Vogliamo ringraziare le istituzioni di Sabaudia, ufficio Sport, comando della Polizia Municipale, il delegato allo Sport Massimo Mazzali e il consigliere regionale Marco Colarusso per il sostegno che hanno dato affinché questo evento trovatosi a vivere un momento sociale molto particolare, con la dipartita del Santo Padre si realizzasse ugualmente. Terremo sicuramente un profilo bassissimo per l'Intero evento e prima della partenza offriremo un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco con una preghiera a lui dedicata. Invitiamo i Cittadini a vivere una bellissima giornata di sport», queste le parole del presidente Massimiliano Zanetti.

