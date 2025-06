CIVITAVECCHIA – Questa mattina, giovedì 12 giugno, è stato presentato alla stazione ferroviaria di Civitavecchia un treno del Regionale con la nuova livrea verde Trenitalia, simbolo di un più ampio progetto di potenziamento e ammodernamento della flotta ferroviaria nel Lazio. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e di Trenitalia.

A fare gli onori di casa è stato Jacopo Barone, della Direzione regionale Trenitalia, che ha illustrato le caratteristiche tecniche del treno: «È un mezzo rigenerato e aggiornato con nuovi sistemi di sicurezza, informazione ai passeggeri, videosorveglianza, area per biciclette e telematizzazione. La nuova livrea esprime i valori del progetto Regionale e questo treno si inserisce nel piano di rinnovamento della flotta che porterà l’età media dei convogli a circa 6 anni. Civitavecchia è un hub fondamentale, punto di interscambio tra pendolari e turismo crocieristico e la messa in servizio di questo treno è una prima risposta ai bisogni di entrambi».

Una necessità, quella di un trasporto efficiente, condivisa anche dall’assessore al Lavoro e Turismo del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi: «Un’iniziativa che manda un segnale forte di sostenibilità. Auspichiamo un rafforzamento della flotta: i pendolari vivono quotidianamente disagi importanti. È positivo vedere un impegno concreto da parte delle istituzioni».

Presente anche la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento: «Una bella mattinata per la città. Conosco bene le criticità del territorio, tanti cittadini fanno i pendolari e questo è un periodo molto caldo con 3,5 milioni di crocieristi che fanno tappa in città ma la Regione c’è ed è presente».

Centrale l’intervento dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Fabrizio Ghera, che ha tracciato un bilancio e uno sguardo al futuro: «Sono circa 40 i treni nuovi che arriveranno, almeno 20 saranno consegnati a breve. I cantieri in corso stanno causando difficoltà, ma ringrazio i pendolari per la pazienza. Avremo una rete più moderna. Oggi abbiamo consegnato un treno rinnovato. È importante affrontare le criticità insieme e ascoltare il territorio, soprattutto chi il treno lo usa ogni giorno».

In tutto il Lazio sono già stati forniti 46 treni nuovi: ne restano 22 da qui al 2026. Un potenziamento importante che va nell’ottica della sostenibilità e di un servizio ferroviario più sostenibile.

Il nuovo convoglio, che da oggi entra in servizio, rappresenta dunque una prima risposta concreta a una delle problematiche più sentite nella città portuale, dove ogni estate circa 3,5 milioni di crocieristi si sommano a migliaia di pendolari, creando una coesistenza complessa. Con l’incremento della flotta regionale, la Regione punta a rafforzare la tenuta del sistema ferroviario e a garantire un servizio migliore, più moderno e più efficiente per tutti.

LE SPECIFICHE – Il treno consegnato oggi è composto da 6 carrozze, ha una capacità di trasporto di circa 1.000 passeggeri, di cui 700 seduti, ed è dotato di impianto di climatizzazione, monitor per la diffusione di video informativi, videosorveglianza a circuito chiuso, una zona attrezzata per i disabili e di un’area polifunzionale attrezzata anche per il trasporto delle biciclette.

IL POTENZIAMENTO – Continua spedito il rinnovo della flotta del Regionale, previsto dall’ampio programma di investimenti del Contratto di Servizio con la Regione Lazio - pari a oltre un miliardo di euro - finalizzato a migliorare l’offerta di servizi a favore dei pendolari e dei turisti. Un piano che include 758 milioni di euro a carico di Trenitalia.

