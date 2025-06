CIVITAVECCHIA – Dopo il grande successo di Villa Pulcherrima, il Gar – Gruppo archeologico romano, sezione di Civitavecchia – torna a regalare un’occasione per vedere da vicino uno dei gioielli cittadini. In questo caso si parla della Necropoli etrusca Cava della Scaglia, aperta straordinariamente sabato, per celebrare le Giornate Europee dell’Archeologia 2025.

Ad attendere i visitatori un ricco programma, con visite guidate e tante attività.

La mattina, dalle 10 alle 12,è previsto uno scavo archeologico simulato per bambini ed il laboratorio di ceramica. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 19.30, visite guidate a cura del Gar-Ulpia, ma anche lo spettacolo a cura della compagnia “Quint&essenza” su “Gli dei etruschi dell’Oltretomba”. Ancora il Consulto dell’Aruspice, il laboratorio di ceramica e le musiche suonate dagli alunni del liceo musicale Galilei, ad accompagnare anche la degustazione di prodotti etruschi. L’ingresso è libero e sarà un’occasione davvero unica ed importante per scoprire un altro luogo unico, ancora poco conosciuto, ma ricco di storia.