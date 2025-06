CIVITAVECCHIA – Mattinata di paura in via Pinelli, dove si è consumato un tentativo di furto ai danni dell’imprenditore Giuseppe Cacciapuoti. Erano circa le 9 quando tre individui si sono introdotti nell’abitazione dell’imprenditore, approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero atteso con attenzione che Cacciapuoti e la moglie uscissero di casa per entrare in azione.

Dopo aver scavalcato il cancello esterno e forzato il portone principale, i tre sono riusciti a introdursi nell’abitazione, mettendola rapidamente a soqquadro. Tuttavia, qualcosa ha disturbato i loro piani: alcuni vicini, insospettiti dalla presenza anomala e dai movimenti all’interno del cortile, hanno dato l’allarme. Informato immediatamente dell’accaduto, il proprietario ha allertato il figlio Raffaele Cacciapuoti, ex consigliere comunale della Lega, che si è precipitato sul posto.

Giunto in via Pinelli, Raffaele Cacciapuoti ha tentato un coraggioso inseguimento a piedi di due dei tre ladri. Nonostante l’immediata reazione, i malviventi sono riusciti a dileguarsi, così come il terzo complice. Nessuno dei tre, al momento, è stato identificato.

Una volante della Polizia è intervenuta sul posto per raccogliere la denuncia e avviare le indagini. Secondo quanto riferito dai residenti, i tre sospetti sarebbero di origine nordafricana, un dettaglio dedotto dai loro tratti e dall’accento, notato mentre, messi alle strette da un vicino che li invitava ad andarsene, avrebbero risposto con insulti.

Nonostante i danni materiali e lo spavento, fortunatamente i ladri non sono riusciti a portare via nulla. Gli agenti del commissariato di viale della Vittoria stanno ora lavorando per identificare i responsabili, acquisendo testimonianze e visionando le eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti del quartiere, che tornano a chiedere un rafforzamento dei controlli.