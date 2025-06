CIVITAVECCHIA – Non accenna a risolversi il problema dei black out e degli sbalzi di corrente a Civitavecchia. Dopo il fine settimana segnato da ripetute interruzioni dell’energia elettrica in vari quartieri della città, anche nella giornata odierna si sono verificati nuovi episodi, in particolare nella zona sud. Poco prima delle 14, diversi residenti delle aree comprese tra San Gordiano, le Boccelle e il parco dell’Uliveto hanno segnalato l’ennesima interruzione dell’alimentazione elettrica.

Le mappe interattive disponibili sul sito ufficiale di E-Distribuzione mostrano chiaramente la presenza di numerose “disalimentazioni” attive, dovute a guasti diffusi sulla rete. Tuttavia, ad oggi, non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali da parte della società circa le cause strutturali del problema o i tempi di risoluzione. Una situazione che, con l’arrivo delle prime giornate particolarmente calde, rischia di acuirsi ulteriormente.

Non mancano i danni alle attività economiche, con diversi commercianti che hanno segnalato malfunzionamenti e guasti a gruppi di continuità, frigoriferi industriali e terminali elettronici. Il disservizio ha avuto ripercussione anche sabato scorso al PalaMercuri: proprio a causa degli sbalzi elettrici, anche la finale scudetto del campionato di Serie A femminile di hockey in line tra Cv Skating e Bomporto, ha subito notevoli disagi.

Le segnalazioni da parte dei cittadini continuano a susseguirsi senza sosta, tra timori per la tenuta degli elettrodomestici e la preoccupazione crescente per l’assenza di risposte concrete. In molti si chiedono se sia in corso una manutenzione straordinaria o se i guasti siano frutto di problemi più seri.