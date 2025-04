Dopo aver fatto il proprio dovere nelle ultime tre giornate, ora la Supernova Fiumicino di Serie C è chiamata a fare ancora meglio nelle prossime due. Le ultime della fase regolare del campionato. La prima delle due “finali” che restano all’appello, utili per cercare di conquistare un posto nei playoff, si disputerà oggi alle ore 18 in casa della Fortitudo Scauri: «Sappiamo che il destino, ora, è nelle nostre mani e quindi dobbiamo dare tutto e anche di più nelle prossime due giornate. A partire, ovviamente, dalla partita di questo weekend quando affronteremo una delle migliori formazioni del campionato che ha ottimi giocatori e un ottimo coach – le parole della vigilia di coach Andrea Sardo – per vincere servirà difendere meglio rispetto all’ultimo turno, perché non possiamo permetterci di subire così tanto. A questo, poi, toccherà aggiungere un approccio positivo. Siamo arrivati a questo punto dopo una lunga cavalcata, ora dobbiamo dimostrare di meritarci un posto nei playoff».»

La gara del PalaSportSport Claudio Borrelli, che si giocherà a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta streaming grazie alla collaborazione con la società di casa.

