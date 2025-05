CIVITAVECCHIA – Arriva dai residenti di via del Casaletto Rosso la segnalazione rivolta all’amministrazione comunale per lo stato di degrado e di abbandono della zona. In particolare i cittadini lamentano la presenza di buche, avvallamenti e crateri lungo la strada, oltre a erba alta ai bordi dell’asfalto che non permette una corretta visuale, rappresentando un pericolo per automobili e ciclomotori. Più volte gli stessi residenti hanno provveduto con il “fai da te” per sistemare e rattoppare l’asfalto, «ma non possiamo certo farci carico – hanno spiegato – della manutenzione della strada. Ci sentiamo abbandonati».