CIVITAVECCHIA – Centro cittadino invivibile tra raggiri e furti che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini. Le ultime segnalazioni riguardano piazza San Francesco, un luogo già teatro in un passato non lontano di azioni delinquenziali, con furti e aggressioni a commercianti che tuttavia, in alcuni casi, non si sono fatti intimidire. Nella giornata di mercoledì è stato preso di mira un noto medico: l’uomo si trovava nei pressi di un bar, quando è stato avvicinato da una donna. Pochi secondi di conversazione tra i due, poi la donna ha abbracciato repentinamente l’uomo e gli ha strappato la catenina d’oro che aveva al collo, prima di dileguarsi e di far perdere le sue tracce. Rammaricato il professionista si è rivolto alle forze dell’ordine, portando con sé ancora i segni dell’insolito raggiro. Una zona sempre presidiata, che nonostante tutto viene spesso presa di mira da malviventi. Nei giorni scorsi, sempre a piazza San Francesco, è stato ripulito un appartamento: i ladri sono riusciti ad entrare nell’edificio senza alcuna effrazione e a portare via oggetti di valore. Alle forze dell’ordine il compito di dare un nome e un volto ai malviventi. Un altro caso si è registrato poche ore prima: a quanto pare, dal vicino parcheggio, sarebbe scomparsa un’autovettura in sosta. I Carabinieri, informati dell’accaduto, hanno alzato le antenne e si sono messi subito al lavoro. Si accedono ancora una volta i riflettori sulla sicurezza e sulla necessità di incrementare i controlli in aree che nel tempo sono risultate particolarmente sensibili.