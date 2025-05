ALLUMIERE - «Complimenti alla Sardegna che con la Scuderia Uccellatore ha vince il Palio del Casale 2025 (Cicciano). Grazie alla Contrada La Bianca che ha rappresentato e onorato al meglio la Regione Lazio e il Comune di Allumiere». Si apre così il post del Comune di Allumiere che elogia la Contrada La Bianca, i fantini Simone Cerrina (per La Contrada La Bianca), di Allumiere Paolo Fabbi e Pierfrancesco Pistola e la scuderia Uccellatore, il cui asino ha portato la Sardegna alla vittoria. Lo scorso weekend si è tenuto a Cicciano il Palio del Casale e Allumiere è stato presente con il sindaco Luigi Landi, la Srtorica Contrada La Bianca che ha avuto accesso di diritto visto che sono loro i campioni della piazza 2024; sono stati presenti anche i rappresentanti dell’Associazione delle Contrade. La Storica Cntrada La Bianca ha rappresentato la Regione Lazio con circa 60 rappresentanti e ha iniziato la sua prima giornata con il pranzo con le altre regioni e successivamente, in serata, sono stati protgonisti di una sfilata di rappresentanza nella piazza del paese.

La giornata di domenica è stata caratterizzata dal solito pranzo consueto tra regioni e, a seguire, nel pomeriggio hanno sfilato per le vie del paese con comparse e sbandieratori di ogni Regione. Finita la sfilata ha preso il via la corsa e in finale arrivano tre asini di Allumiere, tra cui quello della Contrada La bianca che, però, si è piazzata in terza posizione. Sono poi seguiti coi festeggiamenti della regione vincente. Allumiere ha vinto il premio di foto con più like di tutte le regioni. «È stata una bella esperienza e torniamo arricchiti - spiega Massimiliano Speroni, presidente della Contrada La Bianca - Ci ha accompagnato ed è stato con noi il nostro sindaco Luigi Landi, il quale ha illustrato a tutti le nostre tradizioni locali».

Tre i bravisimi fantini di Allumiere che hanno partecipato e brillato: Simone Cerrina, Paolo Fabbi e Pierfrancesco Pistola. Parla allumierasco il vincitore di questa edizione: vincitrice de Palio del Casale, infatti, è stata la regione Sardegna con gli asini della Scuderia Uccellatore di Allumiere di Claudio Bastiani.

