CIVITAVECCHIA – L’avvocato Lorenzo Mereu rappresenta la famiglia della studentessa che ha denunciato gravi episodi di molestie da parte di un docente dell’istituto superiore frequentato dalla ragazza. Il legale è stato intervistato a Newsroom da Stefano Pettinari, rivelando altri particolari inediti di come si sia arrivati alla denuncia dei fatti accaduti da parte della giovane: «Ci costituiremo parte civile e valuteremo se la scuola possa essere citata come responsabile civile. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane verrà disposto un incidente probatorio per cristallizzare le dichiarazioni della persona offesa».

