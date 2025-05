S. MARINELLA – Domani e dopodomani torna al Porticciolo, la "Festa del Riccio e del Mare", che andrà in replica anche l’8 e il 9 giugno. Organizzato da Istinto Social Lab 4 Business, l’evento ha un ricco programma e animerà le giornate del fine settimana. Saranno attivati tre spazi fronte darsena, un’area show, ovvero un’arena culinaria dove si realizzeranno le competizioni, gli show cooking con ricette salva riccio ed alcuni laboratori tematici, il riccio lounge dove troveranno spazio masterclass, talk tecnici ed emozionali e workshop, la terrazza per i bambini che ospiterà iniziative di animazione per i più piccoli. “La piaga della pesca di frodo che sta decimando i ricci di mare nel Mediterraneo ed in particolar modo lungo la costa del Lazio – dice in una nota la Istinto Social - sta prendendo una dimensione sempre più preoccupante. Nel corso della seconda tappa del percorso di educazione ambientale e divulgazione culturale, collegato all’evento della festa del riccio, il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella Strato Cacace, ha sottolineato che nel corso dell’ultimo anno, sono state ben 15 le azioni sanzionatorie e di sequestro del pescato che hanno interessato la costa compresa tra Santa Marinella e Civitavecchia, operazioni che hanno consentito di rimettere in mare tonnellate di ricci. Anche nella giornata di ieri, la Guardia Costiera, ha fermato dei venditori di frodo che stavano pescando illegalmente a largo di Civitavecchia, un bottino che in poche ore aveva sottratto al mare oltre 200 ricci, ancora una volta recuperati e reintrodotti nel loro habitat. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante il lavoro che la Guardia Costiera svolge regolarmente, come un vero faro acceso contro le ingiustizie che minacciano il nostro mare.

L’iniziativa, rivolta ai ragazzi e bambini della scuola di Santa Marinella di Piazzale della Gioventù, ha l’obiettivo di accompagnarli verso azioni concrete per il rispetto dell’ambiente e la difesa della biodiversità marina, con particolare attenzione all’habitat unico del litorale laziale e del nostro Comune. Durante l’incontro, Edoardo Bruni, divulgatore e archeologo subacqueo, ha raccontato agli studenti il valore del riccio nel corso di millenni di storia e tra queste inedite informazioni come l’editto dell’Imperatore Diocleziano che calmierava il prezzo dei ricci di mare nell’antica Roma del 300 d.c. e la particolare distribuzione della fauna marina nel mare di alcuni milioni di anni fa. Ma si è parlato anche di biodiversità, buone pratiche e difesa della costa, tutti temi che ispireranno i ragazzi che vorranno diventare ambasciatori del riccio di mare del Lazio nel corso di una iniziativa che caratterizzerà il programma della festa del riccio, tra show cooking, gare di cucina, workshop e talk, sarà possibile scoprire come tradizione e innovazione possano convivere nel rispetto del mare”.

