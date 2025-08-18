Tutte al lavoro le cinque compagini della Tuscia che parteciperanno al campionato di Promozione Laziale. Sotto la direzione tecnica di mister Puccica, l'Atletico Cimina Falisca ha avviato gli allenamenti già dal lunedì scorso, una decisione necessaria in vista del primo impegno ufficiale: il turno eliminatorio di Coppa Italia previsto per domenica 31 agosto. L'abbinamento di questo confronto sarà rivelato sabato 23 agosto, in occasione della Festa dei Calendari. Nel frattempo, il giovedì 21 agosto si terrà il primo test amichevole contro la formazione romana del Parioli, sul campo di Lubriano.

Anche il Tarquinia Calcio, guidato da mister Caputo, ha dato inizio alla seconda settimana di preparazione. Dopo una breve pausa durante il Ferragosto, la squadra si è ritrovata al Bonelli per riprendere gli allenamenti pomeridiani, intensificando i ritmi atletici. Il primo incontro amichevole per il Tarquinia è programmato per il 21 agosto contro la squadra di Eccellenza di Civitavecchia.

Il Pianoscarano, con il nuovo tecnico Ercolani, ha ripreso l'attività preparativa per il suo secondo campionato di Promozione. Dopo un pre-raduno dall'11 al 13 agosto, la squadra è ora a ranghi completi. La prima amichevole per i rossoblù è fissata per sabato 23 agosto a Roma, dove sfideranno l'Astrea, formazione di Eccellenza.

A partire da ieri l' Atletico Capranica sotto la guida del nuovo tecnico Nicola Salipante, storico nome del calcio viterbese, avvia la preparazione. La nuova rosa amaranto per la stagione 2025/2026 è composta da giocatori come Davide Ciotti e Matteo Petroselli, tra gli altri. Il primo confronto amichevole è in programma per domenica prossima alle 10.30 sul campo della Sorianese.

Infine, la rinnovata compagine della Nuova Pescia Romana, veterana della categoria con il suo settimo campionato consecutivo in Promozione, da ieri è in azione sotto la guida dell'esperto mister Pietro Codoni e del suo vice Samuele Fortuni. In attesa degli impegni ufficiali in Coppa Italia, la squadra ha già fissato due amichevoli: la prima il 30 agosto nel Memorial Ceccarelli contro la Fulgur Tuscania, e la seconda il 3 settembre in Toscana contro la Marsiliana, squadra della Seconda Categoria toscana. Con l'inizio di questa nuova stagione, ci si attende un campionato emozionante, con tante sfide e opportunità di crescita per tutte le formazioni coinvolte.

