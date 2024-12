Dopo le 26 giornate della regular season con il campionato vinto sul filo di lana dal Quartiere Campo Oro con u punto di vantaggio sul Real Tolfa l’attività della Terza Categoria prosegue con la Coppa Provincia di Viterbo riservata alle compagini classificatesi dal nono al secondo posto. In primis onore alla capolista che ha festeggiato alla grande il titolo domenica scorsa dopo la larga vittoria interna contro il Corchiano che ha confermato il piccolo ma fondamentale vantaggio di un punto sul Real Tolfa. Riguardo alla Coppa Provincia c’è da registrare il forfait della compagine Football Team Falisca classificatasi al sesto posto e che ha rinunciato a partecipare alla competizione post campionato. Sarebbe stata abbinata al Tuscia United piazzatosi al quinto posto e che va direttamente in semifinale. Questo il programma delle altre tre gare dei quarti di finale: domani alle ore 17 Tarkna Tarquinia contro Csl Soccer, terza al cospetto dell’ottava e alle 18 il match Trevignano contro il Corchiano, la quarta opposta all’ottava. Domenica alle ore 17 il terzo match con la sfida tra il Real Tolfa, secondo nella stagione regolare e il Blera piazzatosi in nona posizione. Dopodiché conosceremo i nomi delle altre tre semifinaliste che la settimana prossima cercheranno il pass per la finalissima della Coppa Provincia 2024.

