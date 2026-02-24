Il Quartiere Campo dell’Oro arricchisce ulteriormente la propria rosa. Entra a far parte della rosa gialloverde Luigi Trebisondi, conosciuto personaggio del calcio locale, che non ha bisogno di presentazioni e che per la prima volta si cimenterà nel futsal.

Dopo aver vestito la maglia del Civitavecchia, il centrocampista classe 1988 ha girato molto nel territorio, dal Tolfa al Santa Marinella al Pescia, fino alla Csl Soccer, dove ha giocato con Saraceno, e in tempi recentissimi al Tarquinia di Paolo Caputo. Trebisondi darà esperienza e sarà il quid in più anche all'interno dello spogliatoio.

