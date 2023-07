È ufficiale il quadro di tutti gli allenatori delle squadre provinciali che nella prossima stagione parteciperanno al campionato di Prima Categoria. Al netto di eventuali e assai poco probabili ripescaggi in Promozione e di qualcosa che potrebbe salire dalla Seconda Categoria (in primis il Bagnaia) ecco il quadro completo dei tecnici di ogni formazione. Fortitudo Nepi (Carlo Narcisi nuovo), Montalto Calcio (Vittorio Lorenzini confermato), Montefiascone (Giorgio Alessandrini, confermato), Fulgur Tuscania (David De Paolis nuovo), Grotte Santo Stefano (Matteo Caprini, confermato), Ischia di Castro (Domenico Gavazzi, confermato), San Lorenzo Nuovo (Fabio Goretti, nuovo), Atletico Capranica (Mariano Moroni, confermato), Jfc Civita Castellana (Davide Ronconi, nuovo), Tarquinia Calcio (Fabrizio Ercolani, nuovo), Atletico Cimina (Paolo Proietti, nuovo), Valentano (Mauro Raspoli, confermato), Carbognano (Antonio Pupi, nuovo), Maremmana (Marco Galli, confermato), Vetralla 1928 (Andrea Capotosto, nuovo). E qualora come appare pressoché certo il Bagnaia sarà ripescato in Prima Categoria appare certa la riconferma del tecnico Massimiliano Capocecera.

