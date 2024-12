Altra bella iniziativa della società del’Asd Kappaerre Sport Events Fun di Bassano in Teverina che sta organizzando la seconda edizione del Torneo di calcio a 5 “Bassano in Teverina Cup”. La manifestazione si svolgerà dal 10 al 29 giugno, termine delle iscrizioni fissato per martedì 4 giugno chiamando ai seguenti responsabili: Corrado (3316912708) e Matteo (3405451455) oppure scrivendo all’email direzione@kappaerre.it. Alla competizione possono partecipare giocatori tesserati no limits, la quota di iscrizione è di 220 euro a squadra (compresa assicurazione), quota per ogni gara di 25 euro. Ricco il montepremi che è garantito al raggiungimento di un numero di 12 formazioni¨alla prima classificata 1200 euro e trofeo, alla seconda classificata 600 euro e Coppa, terza classificata giro pizza e coppa e quarta classificata giro pizza e coppa. Previsti premi per tutte le squadre partecipanti ed inoltre saranno assegnati dei premi individuali così catalogati: premio fair play, premio al miglior portiere, al capocannoniere al miglior giocatore. Queste tutte le date della competizione che si svolgerà nel campo di calcio a 5 comunale sito nelle vicinanze del campo sportivo “Ceccacci” di Bassano in Teverina: fasi preliminari nei giorni del 10-11-12-13-14 e 17 giugno, qualificazioni fissate nei giorni 18-19-20, 24-25 e 26 giugno. Semifinali venerdì 28 giugno e finali sabato 29 giugno.

