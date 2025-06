Motori, passione e adrenalina: a Tolfa torna la “Prova Crono Sprint Lazio” con il Moto Club Rugged. Grande attesa per gli appassionati delle due ruote: sabato 8 giugno, presso il polo fieristico La Nocchia di Tolfa, andrà in scena la terza “Prova Crono Sprint Lazio”, evento organizzato dal Moto Club “Rugged” di Tolfa e valido come tappa del Campionato Regionale UISP di Enduro Sprint. il programma si aprirà di buon mattino: dalle 8 alle 9 spazio alle iscrizioni, mentre le gare prenderanno il via alle 9.30, promettendo spettacolo ed emozioni ad alta velocità. A spiegare la formula della competizione è Emiliano Bartoli, delegato all’Ambiente del Comune di Tolfa: “È la terza prova del campionato regionale. La gara è strutturata in due sessioni: al mattino ogni pilota affronterà sei prove cronometrate, percorrendo ogni volta un giro del tracciato. Nel pomeriggio il senso di marcia della pista verrà invertito e si disputeranno altre sei prove cronometrate. Alla fine, la classifica finale sarà stilata sommando i tempi di tutte le 12 prove: il pilota con il tempo totale più basso vincerà nella propria categoria.” Le categorie in gara sono numerose e adatte a tutte le età e livelli di esperienza: Elite, SuperPromo, Super Over 45, Promo Over 45, Minicross e Femminile. Il via ufficiale sarà dato alle 10, con la prima sessione di gare che si concluderà intorno alle 13. Dopo una pausa pranzo, si riprenderà alle 14 fino alla conclusione delle prove nel tardo pomeriggio. L’evento rappresenta non solo un’importante vetrina sportiva per il territorio, ma anche un’occasione di incontro per famiglie, giovani e appassionati, all’insegna del divertimento, del rispetto per l’ambiente e della valorizzazione delle passioni motoristiche.

