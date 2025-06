TARQUINIA – Arrivata a stretto giro la replica del sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti sulla vicenda del bando Arsial dopo le critiche giunte da Fratelli d’Italia.

«In merito al comunicato diffuso da Fratelli d’Italia relativo al bando recentemente approvato, è doveroso precisare alcuni elementi fondamentali, nell’ottica di garantire la corretta informazione ai cittadini – spiega il sindaco Sposetti - Il progetto in questione è stato presentato dalla Pro Loco cittadina, un’associazione che opera da anni sul territorio e il cui direttivo oggi è composto, tra gli altri, anche da esponenti vicini proprio a Fratelli d’Italia. Appare quindi quantomeno singolare che si voglia attribuire responsabilità politiche a questa amministrazione per un’iniziativa promossa da una realtà in cui sono direttamente coinvolti anche rappresentanti del partito che oggi muove critiche. L’amministrazione, come sempre, agisce nel rispetto delle normative vigenti e nel pieno sostegno delle associazioni locali, senza pregiudizi politici o logiche di appartenenza, sostenendo chi propone progetti utili per la città. Confidiamo che anche il confronto politico possa basarsi su elementi concreti e su una maggiore coerenza, nell’interesse esclusivo della comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA