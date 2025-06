CIVITAVECCHIA – Confcommercio Litorale Nord ha avviato ufficialmente un nuovo progetto che punta a rafforzare il dialogo tra attività commerciali e amministrazione comunale: la nascita dei Comitati dei Commercianti di Quartiere. Ogni comitato sarà uno spazio di confronto costante, con incontri cadenzati, dove ogni esercente potrà portare il proprio contributo, segnalare criticità e proporre iniziative per migliorare il proprio quartiere.

L’idea, promossa da Confcommercio, nasce con l’obiettivo di instaurare un rapporto più diretto tra operatori economici e istituzioni, con incontri che si svolgeranno direttamente nei quartieri di riferimento, per ascoltare da vicino le esigenze reali delle attività. La prima area test individuata è stata quella del Pirgo, dove si è svolto il primo incontro ufficiale, coordinato dal referente territoriale di Confcommercio Cristiano Avolio.

All’incontro, che ha visto la partecipazione della quasi totalità dei commercianti della zona, era presente anche il consigliere comunale Giancarlo Cangani. Nei prossimi giorni, è previsto un ulteriore passaggio presso ogni attività commerciale del quartiere, insieme all’assessore al Commercio Enzo D’Antò, per proseguire il confronto e verificare le proposte avanzate.

Durante il primo incontro sono emerse numerose richieste e proposte operative da parte dei commercianti, tra cui una pulizia migliorativa dell’intera zona, interventi straordinari di disinfestazione, aumento dei contenitori per la raccolta rifiuti, manutenzione di base (es. corrimano e arredi pubblici), revisione degli orari di raccolta dell’umido, per evitare disagi ai clienti durante i pasti, possibilità di mastelli condivisi tra ristoranti vicini per ridurre il rischio di attrattività per gabbiani e roditori, attivazione di un numero dedicato per emergenze legate ai rifiuti, presenza fissa di un operatore per la pulizia quotidiana della zona. E ancora la proposta di installazione di un compattatore per i bicchieri di plastica monouso, abbinato a un sistema di cashback locale, con vantaggi spendibili presso i locali della zona. Ma si è parlato anche del mantenimento degli aspetti musicali e delle coperture autorizzate del suolo pubblico, nel rispetto delle normative ed una maggiore collaborazione fra commercianti ed abitanti della zona, della condivisione del percorso per il nuovo regolamento sui dehors, con richiesta di tempi certi e di un maggior coinvolgimento delle attività nella progettazione della futura ZTL, chiedendo anche uno studio preliminare di impatto economico e sociale.

Si è parlato inoltre di programmare eventi tematici e manifestazioni per attrarre non solo i crocieristi ma anche il turismo di prossimità, rafforzando l’identità del quartiere.

Nel corso dell’incontro, il referente di Confcommercio Cristiano Avolio ha anche annunciato, grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e di Confcommercio Roma, il lancio imminente della piattaforma digitale “Civitavecchia Excellence”, dedicata agli associati, che darà visibilità alle attività della zona e valorizzerà menù a km zero e piatti tipici della tradizione locale, oltre ad attività di artigianato, abbigliamento e attrattive per la propria storicità. La piattaforma sarà promossa sia sul territorio sia sulle grandi città limitrofe, passando anche da Roma e sia nei circuiti del turismo crocieristico.

A breve si terrà un secondo incontro con i commercianti della zona del Ghetto, individuata come seconda area test, e successivamente si lavorerà per costituire comitati in ogni quartiere della città. Per ogni incontro verranno redatti verbali ufficiali con le richieste avanzate: l’Amministrazione comunale, tramite i referenti presenti, si impegna a coinvolgere gli uffici competenti e a restituire, nei successivi incontri, risposte puntuali alle questioni sollevate.

«Confcommercio Litorale Nord resta a completa disposizione di tutti i commercianti della città che vorranno contribuire attivamente a questo progetto – hanno spiegato – per informazioni o adesioni, è possibile rivolgersi al referente territoriale o contattare la nostra segreteria».