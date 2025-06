CIVITAVECCHIA – È finita con l’individuazione dei responsabili la breve ma intensa fuga di tre uomini che avevano appena messo a segno un furto nei pressi della Cattedrale. Grazie alla tempestiva e professionale risposta dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, i tre malviventi — cittadini di origine marocchina, di età compresa tra i 20 e i 30 anni — sono stati individuati e fermati pochi minuti dopo il colpo.

I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di giovedì. I militari dell’Arma erano in servizio di pattugliamento nel centro cittadino, quando hanno ricevuto una segnalazione relativa a un’auto sospetta parcheggiata vicino alla Cattedrale. In pochi istanti, tre individui sono stati notati mentre si aggiravano con attorno al veicolo. Approfittando di un momento di distrazione, i soggetti sono riusciti a forzare l’auto e a sottrarre un borsone che si trovava all’interno, contenente scarpe, indumenti e altri oggetti di valore.

La banda si è data alla fuga, ma la risposta dei Carabinieri è stata immediata. Le pattuglie si sono messe sulle tracce dei sospetti e grazie a una profonda conoscenza del territorio sono riuscite a localizzarli rapidamente. I tre uomini sono stati bloccati in una strada adiacente e portati in caserma per l’identificazione.

Gli oggetti rubati sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, che hanno espresso gratitudine per l’efficacia dell’intervento. I tre stranieri dovranno rispondere del reato di furto aggravato, e ora dovranno rispondere del reato davanti all’autorità giudiziaria. Ancora una volta, l’attività di prevenzione e controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri ha dimostrato tutta la sua efficacia, garantendo sicurezza ai cittadini e una risposta pronta contro chi sceglie di infrangere la legge.