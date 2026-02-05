Appuntamento domenica mattina con l’undicesima edizione della CorriFregene, manifestazione podistica ormai consolidata nel calendario sportivo del litorale romano. L’evento, organizzato dalla società Isola Sacra, propone un programma articolato che unisce competizione e partecipazione aperta a tutti. Il calendario prevede tre gare competitive Fidal sulle distanze di 10, 21 e 30 chilometri, affiancate da prove non agonistiche: una 10 km a passo libero e una family & dog run di 5 chilometri. Le iniziative a carattere ludico-motorio sono accessibili a chi abbia compiuto almeno 14 anni. Le iscrizioni sono disponibili online sul sito ufficiale della manifestazione. Novità di quest’anno riguarda la location: partenza e arrivo sono stati spostati sul lungomare di Ponente, davanti allo stabilimento balneare “Il Pellicano” (civico 53). Il ritrovo degli atleti è fissato per le ore 7, mentre lo start delle gare avverrà alle 8.45. Al momento risultano oltre mille iscritti, in rappresentanza di più di cento società sportive. Lo scorso anno, caratterizzato da condizioni meteo difficili, la 30 km fu vinta da Domenico Liberatore del Gruppo Solidarietà, mentre tra le donne si impose Teresa Stellato dell’Atletica Marcianise. Nella mezza maratona successo per il podista locale Luca Scaramucci (X-Solid Sport Lab), al suo terzo trionfo consecutivo, e per Chiara Collatina tra le atlete. Sulla distanza dei 10 km primeggiarono Giuseppe Gerratana (Aeronautica) e Costanza Arpinelli (Due Ponti). La CorriFregene si conferma così un evento capace di unire sport, territorio e partecipazione, richiamando atleti e appassionati da tutta la regione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA