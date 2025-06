Ci siamo. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la sesta edizione del memorial Federica Palomba, l’ormai classica manifestazione organizzata per ricordare una giovane ragazza civitavecchiese che ci ha lasciato troppo presto. L’evento, messo in piedi da un gruppo di amici che l’hanno sempre sostenuta e dalla famiglia, ci sarà dall’11 al 13 luglio presso i campi della Beach Arena, nei pressi della Marina. La manifestazione sarà strutturata in un torneo “3 contro 3”, ma per il 2025 ci sarà un rinnovamento, con ben due tornei: uno gold e l’altro silver. Anche in questo caso, non mancherà l’appuntamento con la beneficienza, che ha sempre arricchito molto l’evento, con numerose iniziative a sostegno delle persone maggiormente in difficoltà e con progetti che hanno coinvolto le popolazioni africane, in particolare a Paesi in via di sviluppo.

