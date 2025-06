CIVITAVECCHIA – Verrà inaugurato giovedì 12 giugno a Civitavecchia, “Oratorio in movimento”, uno spazio multifunzionale e inclusivo per attività sportive e ricreative. Si tratta di un’area giochi per bambini e di strutture varie - in cui si potrà giocare a calcio, basket e pallavolo - realizzate all’oratorio dell’Istituto figlie di Maria Ausiliatrice (Fma), in via San Giovanni Bosco 11. Il progetto è stato coordinato da Percorsi di crescita, associazione di promozione sociale attiva dal 2012 che si occupa di stimolare la crescita della sensibilità collettiva nei confronti di problemi sociali, economici e ambientali. L’iniziativa è stata portata termine grazie al finanziamento di Prosolidar, fondazione costituita nel 2011 nel settore bancario con un accordo sindacale, alla quale contribuiscono sia le aziende sia i lavoratori, che sostiene progetti di solidarietà su scala internazionale.

Alla cerimonia d’inaugurazione, in programma alle 11, parteciperanno, tra altri, il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il consigliere comunale e presidente del gruppo Fratelli d’Italia Massimiliano Grasso, il presidente di Prosolidar Giancarlo Durante. È prevista, inoltre, la presenza del segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, che ha contribuito concretamente a favorire l’interessamento di Prosolidar per questo progetto, il primo di una lunga serie sul territorio civitavecchiese.