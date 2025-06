CERVETERI – Prima le riprese di uno spot pubblicitario in mezzo alla carreggiata, poi a complicare le cose un cavo elettrico che si è sganciato finendo in strada. Fatto sta che da diverso tempo la Roma-Civitavecchia è paralizzata e chi sta soffrendo in particolar modo, anche per il caldo, sono gli automobilisti in prossimità dello svincolo per Cerveteri-Ladispoli. Tante polemiche soprattutto per la scelta di realizzare il “ciak” in pieno giorno. Uno spot – sembrerebbe – della società autostradale