CIVITAVECCHIA – È stata lanciata una raccolta fondi tramite il portale gofoundme – questo il link – per sostenere la famiglia di Cosmin Alexandru Cimbru, il 33enne vittima del tragico incidente di ieri a Pantano, su via Fontanatetta, nei pressi della chiesa. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, lo scooter sul quale viaggiava insieme all’amico 27enne gravemente ferito e trasportato al policlinico Gemelli di Roma, si è scontrato frontalmente con un’auto. Per il 33enne non c’è stato nulla da fare; era papà di due bambine, che frequentano l’IC Via XVI Settembre. Da qui è partita la raccolta fondi. «Un atto di solidarietà rivolta alla famiglia di Cosmin colpita da un lutto terribile ed improvviso – si legge – un piccolo dono per sua moglie e le sue bambine lasciate sole ad affrontare questo dolore».