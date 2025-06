CIVITAVECCHIA – Cerimonia di apertura della Colonia Marina dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, questa mattina a Civitavecchia in via Aurelia Sud.

«Un appuntamento che ogni anno segna simbolicamente l’inizio dell’estate e che testimonia il forte legame tra la comunità di Civitavecchia e il mare», ha commentato il sindaco Marco Piendibene.

«La Colonia - ha detto Piendibene -è uno spazio che ha una lunga storia e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie, un luogo dove si intrecciano memoria, socialità e impegno. Ringrazio il gruppo Anmi di Civitavecchia per la consueta accoglienza e per l’attenzione con cui da sempre custodisce questo presidio di valori condivisi. Un grazie anche a tutti coloro che contribuiscono, con spirito di servizio, a mantenerlo vivo e aperto alla città».

