CIVITAVECCHIA – Un fine settimana contrassegnato da numerosi e ripetuti black out, quello appena trascorso, che hanno colpito diversi quartieri di Civitavecchia, sia in centro che nelle periferie. Nella giornata di sabato, sia al mattino che dal tardo pomeriggio, sia ieri, i cittadini hanno dovuto affrontare sbalzi di corrente e lunghi periodi di buio, con alcuni casi di black out totale che hanno raggiunto i 30 minuti.

Migliaia di residenti sono stati interessati dal disservizio, che ha colpito diverse zone della città, sia in centro che nelle zone più periferiche come Borgata Aurelia o San Liborio e sul quale Enel Distribuzione non ha ufficialmente fornito spiegazioni. Anche le attività commerciali hanno subito danni, con gruppi di continuità e terminali bruciati e problemi ancora da risolvere. Enel Distribuzione non ha ancora fornito una spiegazione ufficiale per il black out. La città è rimasta al buio per diversi minuti, causando notevoli disagi e gravi disservizi. La speranza, soprattutto in considerazione dei primi caldi, è che si possa risolvere rapidamente il problema e garantire una maggiore stabilità della rete elettrica.